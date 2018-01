Los mejores momentos de los Globos de Oro

Durante la noche de este domingo, 7 de enero de 2018, se llevó a cabo la entrega a lo mejor del cine y la televisión de 2017 por parte de La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. La ceremonia, que tuvo lugar en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, dejó a “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” como la mejor película y posicionó en lo más alto de la televisión a 'Big Little Lies'.

En primer lugar, el negro se robó la atención en la alfombra roja. Los asistentes hicieron uso de este color para promover la iniciativa “Time´s up”, que lucha contra el acoso sexual en la industria.

Seth Meyers, quien ofició como maestro de la ceremonia, fue el encargado de lanzar dardos contra los hombres que fueron denunciados por este hecho. De su boca, los nombres Harvey Weinstein y Spacey se escucharon a lo largo de la gala.

Sin embargo, uno de los mejores momentos de la noche fue la aparición de Kirk Douglas, para presentar el premio al mejor guion. El actor y productor estadounidense fue homenajeado a sus 101 años de vida.

Catherine Zeta-Jones joins her father-in-law Kirk Douglas on stage to present the award for Best Screenplay - Motion Picture! #GoldenGlobes pic.twitter.com/G7ufNHH1Gq — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 de enero de 2018

Por su parte, fue evidente que Natalie Portman estaba inconforme porque ninguna mujer fue nominada en la categoría de dirección, la cual presentó diciendo: “Estos son todos los hombres nominados”.

El director mexicano Guillermo del Toro, quien subió al escenario para recibir el premio como el mejor por su trabajo con “The Shape of Water”, fue el protagonista de las risas de la noche, pues fue interrumpido por música a la hora de dar su discurso, a lo que respondió “bajad la música. Me ha costado 25 años, así que dadme un minuto".

Finalmente, el discurso de Oprah Winfrey no podría dejar de ser mencionado. La actriz se llevó la mayor ovación de la noche.

