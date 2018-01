Frances McDormand fue coronada hoy como mejor actriz de drama en la 75 edición de los Globos de Oro por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Sus compañeras en esa categoría eran Sally Hawkins ("The Shape of Water", Jessica Chastain ("Molly's Game"), Meryl Streep ("The Post") y Michelle Williams ("All the Money in the World").

