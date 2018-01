El británico Gary Oldman obtuvo hoy el premio al mejor actor de drama en la 75 edición de los Globos de Oro por su labor en "Darkest Hour".

Oldman, en su primera nominación a estos premios, tenía como rivales a Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq."), Tom Hanks ("The Post"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread") y Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name").

