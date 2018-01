James Franco ("The Disaster Artist") fue nombrado hoy mejor actor de comedia en la 75 edición de los Globs de Oro.

Franco, que también dirigió la cinta, tenía como contrincantes a Steve Carell ("Battle of the Sexes"), Ansel Elgort ("Baby Driver"), Hugh Jackman ("The Greatest Showman") y Daniel Kaluuya ("Get Out").

