Seth Meyers, sobre el acoso: Buenas noches damas y los caballeros que queden

El comediante Seth Meyers, maestro de ceremonias de la 75 edición de los Globos de Oro, comenzó hoy la gala ironizando y haciendo ácidos chistes sobre los escándalos sexuales que se han desvelado en Hollywood en los últimos meses.

"Buenas noches, damas y los caballeros que queden", señaló Meyers al comienzo de su monólogo.

El humorista apuntó que 2018 será "un buen año" porque la marihuana recreativa ya es legal en California mientras que el acoso sexual no lo será.

Meyers se refería así al escándalo iniciado por las decenas de acusaciones de agresión sexual contra el productor Harvey Weinstein y aseguró que en veinte años será la primera persona que sea abucheada durante el segmento de "en recuerdo" en las galas de premios en el que se rinde homenaje a personas que han fallecido.

El presentador también apuntó sus dardos a Kevin Spacey, otro de los que han sido acusados de abusos, e ironizó diciendo que se alegraba de que hubiera una nueva temporada de "House of Cards".

"¿Christopher Plummer también está disponible para eso?", dijo Meyers, en referencia al reemplazo a última hora de todas las escenas de Spacey en la película "All The Money In The World".

Y aunque menos incisiva, la primera ganadora de un Globo de Oro de la noche, Nicole Kidman, vencedora como mejor actriz de una serie limitada o película para televisión por "Big Little Lies", una producción que, aseguró, muestra el "poder de las mujeres".

Porque salió adelante gracias al trabajo conjunto de Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley, Zoë Kravitz y la propia Kidman.

Además indicó que la serie trata sobre el abuso a las mujeres y confió en que se mantenga el debate en marcha en Hollywood sobre este tema para cambiar la situación.

"Espero que podamos cambiar las cosas con las historias que contamos", agregó la actriz tras recoger el que es el cuarto Globo de Oro de su carrera y primero por un trabajo televisivo.

La gala estuvo precedida por una protesta en la alfombra roja contra el acoso sexual a las mujeres en Hollywood.

Meryl Streep, Hugh Jackman, Chris Hemsworth, Jessica Biel, Justin Timberlake, Catherine Zeta-Jones, Dakota Johnson, Emma Watson y los niños de la serie "Stranger Things" fueron algunos de los artistas que, inspirados por el movimiento "Me Too", desfilaron de negro para denunciar las agresiones sexuales en el mundo del espectáculo.

