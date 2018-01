Zidane: "Cuando las cosas no funcionan tan bien, sé reaccionar"

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, aseguró que tiene la capacidad de reaccionar ante resultados adversos y asumió que su equipo ha tomado una senda peligrosa.

"No me sorprende cuando las cosas no van tan bien. Sé reaccionar. Hoy, es cierto, el peligro se palpa", dijo Zidane en un adelanto de la entrevista que la revista "France Football" publicará este martes.

El técnico del equipo merengue, considerado el mejor entrenador de 2017 para la prestigiosa publicación francesa -su segundo galardón consecutivo-, aclaró que viene preparándose para momentos de nubarrones como los actuales, en los que el Real Madrid, con un partido menos, está a 16 puntos del líder Barcelona en la Liga española.

"Me he preparado para afrontar momentos complicados", aseveró Zidane.

'Zizou', que ganó como futbolista el Mundial de 1998 con Francia, sólo ha perdido nueve de los 91 encuentros que ha dirigido al Real Madrid desde que asumió sus riendas el 4 de enero de 2016.

Con el club blanco, Zidane, de 45 años, ha ganado la Liga de Campeones en 2016 y 2017 -después de haberla logrado en el mismo club como jugador en 2002-, la Supercopa europea también dos veces (2016 y 2017), así como el Mundial de Clubes (2016 y 2017).

También se alzó con la Liga y la Supercopa española en 2017.

