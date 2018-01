El balonmano panamericano se rebela contra el presidente de la IHF

Natalia Arriaga

Madrid, 8 ene (EFE).- La Federación Panamericana de Balonmano (PATHF) ha presentado un recurso ante la comisión de arbitraje de la Federación Internacional (IHF) para que se anulen una serie de decisiones tomadas "de forma irregular" y "contraria los estatutos" a instancias de su presidente, el egipcio Hassan Moustafa, en el congreso del último noviembre.

Dichas decisiones van encaminadas a dividir la PATHF en dos confederaciones, una para Norteamérica y el Caribe y otra para Centroamérica y Sudamérica, contrariamente a la voluntad de sus miembros, según sostiene el presidente continental, el argentino Mario Moccia, en el escrito de apelación, al que tuvo acceso Efe.

Esta división implicaría, de acuerdo con Moccia, que el continente americano dejaría de tener una plaza reservada entre las vicepresidencias de la IHF.

La PATHF solicita a la comisión de arbitraje, que dirige el croata Tomislav Grahovac, que se declaren nulas las decisiones tomadas en el congreso y que abren la puerta a la partición continental, que se confirme en sus cargos en la IHF a los representantes panamericanos, que Mustafa rectifique "las falsas acusaciones" que vertió sobre Moccia y que se publique las actas de aquella asamblea.

El recurso de la PATHF argumenta que el Consejo Directivo de la IHF convocado en agosto de 2017 en Tiblisi incluyó en su orden del día una "moción del presidente" de cuyo contenido no tuvieron conocimiento los participantes hasta llegar a la reunión, "contrariamente a la normativa de la IHF".

Supieron entonces que Moustafa pretendía "una división del continente americano en dos áreas geográficas". Los miembros de la PATHF se negaron a votar sin tener más información.

Según explica Moccia en su recurso, convocó en octubre una asamblea extraordinaria de la asociación panamericana para discutir esa propuesta. Participaron "25 de los 26 miembros", que rechazaron la división de la PATHF con 24 votos en contra y una abstención.

"América mostró, una vez más, que estaba unida", dice Moccia en su escrito.

La propuesta de escisión, alega el argentino, "solo puede ser debatida de forma interna por la propia asociación continental", según el artículo 12.3 de los estatutos de la IHF.

Pese a ello, la moción del presidente se sometió a votación en el congreso de la federación internacional celebrado en noviembre en Antalya (Turquía).

Según Moccia, se hizo en medio de "graves irregularidades" entre las que, en el escrito de apelación, menciona: no hubo debate previo, se inhabilitaron los micrófonos de los asambleístas, se votó a mano alzada pese a que el cambio de estatutos exigía un voto secreto, se tomaron fotografías de los votantes por el 'no' y se dio por buena una aprobación por dos tercios que en realidad no superó el 60,71 %.

Lo que se aprobó en Turquía con 102 votos a favor, 26 en contra y 40 abstenciones fue delegar en el Consejo Directivo de la IHF la decisión sobre la división de la PATHF, una medida que, según Moccia, "nunca" se puede tomar, puesto que los estatutos señalan que una decisión así es competencia exclusiva del congreso, y no de la directiva.

Según el dirigente continental, federaciones no americanas como Rusia o Suiza han mostrado su apoyo a la PATHF, al igual que agrupaciones "que votaron 'sí' a la moción, pero lo hicieron porque no tenían información suficiente" de sus implicaciones.

Entre ellas, la división privaría a América de una plaza fija entre las vicepresidencias de la IHF, por cuanto solo las confederaciones "con al menos 23 miembros de pleno derecho" la tienen garantizada (art.13,2). Ninguna de las sub-confederaciones resultantes de la partición alcanzaría esa cifra.

Otras de las consecuencias de esa medida sería un probable nuevo reparto de plazas para campeonatos del mundo o Juegos Olímpicos. Estados Unidos (Los Ángeles organizará los Juegos de 2028) tendría más fácil la clasificación si sale adelante este movimiento.

Desde que en 1979 comenzaron a disputarse torneos panamericanos de balonmano, Cuba (8), Argentina (6) y Brasil (3) se han repartido todos los títulos.

Se da la particularidad de que entre los socios de la PATHF figura Groenlandia, territorio autónomo danés pero con federación propia de balonmano. De hecho, el próximo panamericano de balonmano masculino se disputará en junio de este año en Groenlandia, cuya selección fue medalla de bronce en 2002 y 2006.

El comunicado que la IHF publicó en su portal de internet al término del congreso (en el que Moustafa fue reelegido para un quinto mandato) justifica la intención de dividir la PATHF en la necesidad de un mayor desarrollo de su deporte en Norteamérica, en el ahorro de costes que supondrían los desplazamientos más cortos y en la posibilidad de fomentar disciplinas como el balonmano de playa en los países caribeños, que ahora ven cercenado su acceso a las competiciones internacionales por la supremacía de las potencias sudamericanas.

El escrito de recurso de la PATHF señala que, como castigo por su postura, Mario Moccia, como vicepresidente, y el puertorriqueño Rafael Sepúlveda, como vocal en el Consejo Directivo, no han sido confirmados como representantes americanos en el ente mundial, no han sido convocados a la próxima reunión y "¡ni siquiera aparecen en la web de la IHF!".

A la espera de una decisión de la Comisión de Arbitraje de la IHF sobre las alegaciones de la PATHF, fuentes próximas a este organismo indicaron a EFE su intención de llevar el caso hasta las últimas consecuencias y acudir si es necesario al Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS) para defender la unidad continental.

