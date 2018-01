De la Calle no irá a consulta en marzo y le pide a Fajardo reflexionar

El candidato presidencial dijo en su columna del diario El Tiempo que la Coalición Colombia de Fajardo, Claudia López y Robledo no debe negarse a la posibilidad de buscar una alianza y en ese sentido dice estar dispuesto a sentarse con ellos a buscar una fórmula o mecanismo que permita la elección de un candidato de unidad.

Sobre la alianza Petro, Clara y Caicedo dice que aceptar ir en esa consulta acabaría con las posibilidades de que haya una coalición más grande adelante.

Por esas razones anuncia que no participará de ninguna consulta en marzo y que después de las elecciones legislativas buscará de nuevo la posibilidad de lograr un acuerdo con otras fuerzas políticas.

Lea apartes de la columna.

“Llamo de nuevo a configurar esa coalición enorme. Estoy dispuesto a buscar con generosidad reglas para escoger quién asuma la candidatura. Invito a la Coalición Colombia a reflexionar. No comparto la reticencia del doctor Fajardo en eludir una consulta interpartidista. La división solo favorece a las fuerzas del pasado… Por otra parte, los doctores Petro, Clara López y Caicedo han planteado una consulta en marzo, incluyendo mi nombre…Escoger el camino de esta segunda alianza pone en riesgo y puede incluso llegar a destruir las perspectivas de esa gran coalición…En tales condiciones, manifiesto respeto y agradecimiento por las voces que me incluyen en sus proyectos políticos. Pero aceptarlas terminaría entorpeciendo un propósito más grande...En las actuales circunstancias, y mientras ellas persistan, el Partido Liberal no irá a una consulta en marzo”.

Comentarios