Tinder, Gaga, Star Wars y acoso sexual se meten en campaña política de C.Rica

Douglas Marín

San José, 7 ene (EFE).- Aparte de los planes para mejorar la economía y la seguridad, la campaña electoral de Costa Rica ha tenido menciones a la cantante Lady Gaga y a Star Wars, el uso de la aplicación de citas Tinder por parte de un candidato, así como una seria aseveración acerca de delitos sexuales en el Poder Judicial.

Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 4 de febrero pero el ambiente ha calentado poco debido, según analistas, al descontento de la gente con la política y a que los electores ya no son tan fervientes a la hora de expresar sus inclinaciones políticas.

Este panorama ha llevado a los 13 candidatos a buscar formas alternativas de acercarse a los votantes, como lo ha hecho el aspirante del Partido Frente Amplio (FA), Edgardo Araya, quien se inscribió en Tinder, una página para buscar pareja.

Araya afirmó que pidió permiso a su esposa para ingresar su perfil en la página y en cuestión de dos horas ya tenía 100 "matches" o personas con las que es compatible y con quienes el objetivo es interactuar de manera más directa para presentarles sus ideas.

Twitter también se ha convertido en una herramienta de uso obligatorio para los candidatos, la cual ya le jugó una mala pasada al equipo de campaña del candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti.

En diciembre pasado, al querer hacer una crítica al manejo de la economía del país por parte del Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, la cuenta de Álvarez quiso etiquetar la cuenta del mandatario.

Sin embargo, la etiqueta utilizada con las iniciales del presidente correspondía una cuenta de un club de fans de Lady Gaga.

"Hola somos una cuenta de Lady Gaga, te has confundido", fue la respuesta que recibió el candidato, cuyos encargados de redes sociales corrigieron luego la etiqueta.

Los Últimos Jedi, la película más reciente de Star Wars, también tuvo su minuto de fama en la campaña política costarricense cuando el aspirante oficialista Carlos Alvarado y Araya del FA hicieron alusión al filme el día de su estreno.

Araya aclaró que el mensaje publicado en Twitter fue un error de su encargado de redes sociales, quien pensó que estaba utilizando su cuenta personal.

"Será que Carlos Alvarado sale hoy con un sable de luz", indicaba el mensaje en el perfil de Araya que luego fue borrado.

La respuesta de Alvarado no se hizo esperar: "No, estoy ocupado en que el lado oscuro no gane en Costa Rica, sugiero hagás lo mismo joven Padawan".

No tan rápido como una nave espacial de Star Wars se desplazará por el país en enero el candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Piza, quien ha escogido una microbús Volkswagen modelo 1963, similar a una que tuvo en los 70.

El exmagistrado Piza, amante de ese tipo de vehículos, ha bautizado la camioneta roja como "El vocho de la victoria" y agradeció a un amigo suyo por prestarla.

Un poco más grande que "El vocho de la victoria" es "El bus de los indignados", un autobús amarillo que se utiliza con frecuencia para escolares pero que en esta campaña lo maneja el Frente Amplio para intentar atraer a los votantes que están hartos de la corrupción y la política tradicional.

El que ha metido polémica a la campaña es el mediático abogado y exministro de Seguridad y de Justicia, Juan Diego Castro, con sus discursos duros contra medios de comunicación, el Poder Judicial, el Gobierno y rivales políticos.

Castro, uno de los favoritos en las encuestas, ha tildado de corruptos a partidos políticos y el Gobierno y ha señalado a medios de comunicación por "mentir" en sus informaciones, pero quizás la afirmación más polémica hasta el momento ha sido una sobre el ascenso profesional de las mujeres en el Poder Judicial.

"Compañeras lloraron contándome que tenían que hacerle el sexo oral a un presidente de la Corte para que las ascendieran de puesto, y no fue ayer, fue hace más de 20 años", dijo Castro el pasado viernes.

Funcionarias judiciales y rivales políticos han exigido a Castro pruebas de lo dicho o una disculpa pública.

El próximo 4 de febrero los costarricenses escogerán al presidente y los 57 diputados para el periodo 2018-2022, pero según las encuestas es muy probable que se necesite una segunda ronda.

