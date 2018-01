Tabarnia, una región imaginaria separada de Cataluña para quedarse en España

La idea de un territorio separado de Cataluña, pero integrado en España, formado por varias comarcas de las provincias de Tarragona y Barcelona -Tabarnia- está ganando fuerza, adeptos y presencia en el debate social y mediático como reacción al movimiento secesionista catalán.

Según sus promotores, se trata de constituir una nueva comunidad autónoma en España (región) frente a los que quieren imponer, según denuncian, la independencia de toda Cataluña y de manera unilateral.

Tabarnia incluiría las zonas catalanas donde menos fuerza electoral tienen los partidos independentistas, que además coinciden con las más pobladas y desarrolladas económicamente en torno a las ciudades costeras de Barcelona y Tarragona.

La propuesta de creación del nuevo territorio, que ya cuenta con bandera, ha triunfado en las redes sociales, donde ha recabado tanto adhesiones entusiastas como críticas irónicas y hasta análisis demoscópicos.

Al calor de todo ello han proliferado propuestas ciudadanas diversas a favor de la creación de Tabarnia en el portal de peticiones change.org, que ya superan las 250.000 firmas de apoyo en conjunto.

Y la cuenta de Tabarnia Oficial en Twitter anuncia una concentración en febrero próximo como parte de la campaña para que este territorio siga en España en el hipotético caso de que Cataluña se independizara.

Pero Tabarnia no es un concepto tan reciente, sino planteado hace tiempo por la plataforma "Barcelona is not Catalonia" (fundada en 2012) con el objetivo, según figura en su web, de crear una "opción política que pretende englobar las zonas cosmopolitas, abiertas, bilingües y prósperas catalanas de Tarragona y Barcelona en una nueva comunidad autónoma independiente" de Cataluña.

¿Una utopía? No lo cree así Jaume Vives, portavoz de la iniciativa, que defiende la seriedad del proyecto ante aquellos que lo califican de ocurrencia. Es más, se está diseñando una estrategia para llevarlo a la práctica, asegura a Efe, "por pura supervivencia" si Cataluña continúa la senda secesionista.

Vives dice que "se cuentan por miles" las personas interesadas en apoyarlo y que se están poniendo en contacto con esa plataforma.

"El objetivo -explica- no es la separación de la separación, sino que los independentistas se vean reflejados en el espejo y se den cuenta de lo que han estado haciendo desde hace años. Por eso -indica- utilizamos sus mismas frases y les damos la vuelta".

La iniciativa para separarse de Cataluña aprovecha argumentos políticos y económicos similares a los que utilizan los soberanistas catalanes para defender que tienen derecho a independizarse de España.

Por ejemplo, el lema "España nos roba", con amplio eco entre sectores secesionistas, ha sido transformado en "Cataluña roba a Barcelona".

La idea de Tabarnia tomó impulso tras las elecciones regionales catalanas del 21 de diciembre pasado e irrumpió en la red social Twitter, con tanto éxito que la demanda de banderas del nuevo territorio se ha disparado, según datos de una empresa catalana especializada en su venta.

Pero aunque "su fuerza es el humor, va en serio y se está trabajando en su viabilidad", advierte Vives.

En esos comicios, ninguno de los partidos independentista ganó las elecciones, pero consiguieron diputados suficientes para sumar mayoría absoluta en conjunto, así que ahora negocian para formar gobierno.

Ciudadanos (liberales contrarios a la secesión de Cataluña) fue el partido más votado -aunque lejos de la mayoría absoluta-, sobre todo en las zonas que formarían parte de esta nueva región autónoma, que incluiría las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, que son zonas costeras o próximas al litoral mediterráneo.

Este territorio se libraría así de la "Cataluña rural y subvencionada", donde predomina el voto independentista y que, según denuncian los promotores de Tabarnia, vale "el doble que el de un barcelonés" a causa del sistema electoral vigente.

Partidos defensores de la unidad de España aprovechan la idea de Tabarnia para denunciar las contradicciones de los independentistas catalanes sobre cuestiones como un supuesto "derecho a decidir" de los ciudadanos sobre el estatus jurídico del territorio donde viven.

Los secesionistas, por el contrario, arremeten contra Tabarnia y no están dispuestos a que sea una realidad.

El Parlamento catalán aprobó el 27 de octubre pasado una declaración a favor de la independencia unilateral de Cataluña, algo que impiden las leyes españolas, después del referéndum inconstitucional de "autodeterminación" del día 1 del mismo mes.

Entonces, el Ejecutivo español destituyó a todo el gobierno catalán, disolvió el Parlamento y convocó elecciones regionales para el 21 de diciembre.

Comentarios