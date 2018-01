May abandona planes para derogar la ley que prohíbe la caza del zorro

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, confirmó hoy que ha abandonado los planes para que los diputados voten sobre la posibilidad de derogar la ley que prohíbe la caza del zorro en Inglaterra y Gales.

El Partido Conservador había prometido que se daría a los diputados la posibilidad de votar para derogar la llamada Ley de Caza, que impide el uso de perros para la caza del zorro, introducida por los laboristas en 2004.

Sin embargo, May dijo hoy a la BBC que había un "claro mensaje" de la población en contra de derogar esa ley, que en su día provocó una gran polémica entre los partidarios de la prohibición y la gente de la campiña aficionada a esta práctica.

Después de perder la mayoría absoluta en los comicios adelantados del pasado junio, May decidió no darle a los diputados la posibilidad de votar sobre esta ley hasta 2019, pero hoy confirmó que no habrá tal votación durante el actual Parlamento -hasta 2022-, cuando habrá nuevas elecciones generales británicas.

"Como primera ministra, mi trabajo no implica sólo hacer lo que yo pienso, sino más bien ver cuál es la opinión del país. Creo que había un claro mensaje sobre esto y por eso digo que no habrá un voto sobre la caza del zorro durante este Parlamento", aseguró May.

Esta ley se aplica a Inglaterra y Gales, ya que Escocia tiene su propia legislación sobre la prohibición de la caza del zorro, mientras que los norirlandeses no prohíben esta costumbre.

La confirmación se conoce antes de que la primera ministra haga mañana un reajuste del Gobierno tras la dimisión en diciembre del "número dos" del Ejecutivo, Damian Green.

Según los medios británicos, May nombraría al actual ministro de Sanidad, Jeremy Hunt, como sustituto de Green en el puesto de primer secretario de Estado, equivalente a un viceprimer ministro.

La jefa del Gobierno -que el año pasado perdió la mayoría absoluta en las elecciones generales adelantadas- también hará cambios entre los secretarios de Estado, por lo que se espera que el reajuste dure dos días -lunes y martes-, según fuentes oficiales.

Comentarios