Gal Gadot, ¿embarazada?

La intérprete de La Mujer Maravilla, quien se encuentra en la gala de los Globos de Oro, ha sorprendido con una imagen a sus seguidores.

En esta, Gal Gadot se encuentra con una mano sobre su estómago, esto sumado a su atuendo, ha dado para pensar que la actriz está embarazada. Así lo han comentado sus seguidores, quienes la han felicitado por el supuesto bebé que viene en camino.

La publicación, que va acompañada por el texto: “Wow. It’s been an amazing year!! Excited for the #goldenglobestonight!”, ya supera los 300.000 likes y tiene 2.000 comentarios.

Gal Gadot fue la mujer mejor pagada durante el 2017, según la Revista Forbes. Además se encuentra trabajando en la secuela de “Wonder Woman”, que se prevé se estrenará en 2019.

