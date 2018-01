La propietaria de los Titans ratifica al entrenador Mike Mularkey

La propietaria controladora de los Titans, Amy Adams Strunk, ratificó este domingo a Mike Mularkey como entrenador en jefe del equipo de Tennessee.

La confirmación de Adams se da menos de 24 horas después de la victoria de los Titans por 22-21 sobre los Chiefs de Kansas City.

El resultado del partido de comodines aseguró a los Titans su viaje al duelo de división.

Para los Titans fue su primera victoria en fase final desde la temporada del 2003.

Adams indicó a través de un comunicado que "para eliminar cualquier distracción, Mike Mularkey es nuestro entrenador en jefe y será nuestro entrenador en jefe".

Lo anterior porque Mularkey ha sido objeto de rumores sobre su futuro dentro de la organización en las últimas dos semanas.

Mularkey dijo que desafortunadamente los Titanes no hicieron nada para desmentir los rumores y agregó que "no he tenido ningún apoyo para decir que estaba a salvo. Sólo asumía lo peor".

Agregó que "no creo que esto haya sido justo para mi familia ni para mí".

En su comunicado, Adams indicó que "Lamento que los rumores externos hayan cobrado vida. Nadie ha sido un defensor más grande de Mike Mularkey que yo en las últimas dos temporadas. Mike y Jon (Robinson, gerente general) han cambiado la cultura de nuestro equipo y nuestra organización y estoy muy feliz de haber podido traer el éxito en el campo a nuestro aficionados".

Para Mularkey es el tercer trabajo como entrenador en jefe luego de haber dirigido sin éxito a los Jaguars de Jacksonville y los Bills de Buffalo.

