Loeb: "Las dunas de Perú son bastante traicioneras"

El piloto francés Sébastien Loeb (Peugeot) afirmó hoy que las dunas del desierto peruano "son bastante traicioneras", lo que le impide ir demasiado rápido en estas primeras etapas del Dakar 2018.

Loeb, tercero en la segunda etapa que tuvo como punto de salida y de llegada la ciudad de Pisco, explicó que el recorrido tuvo dunas lisas y otras cortadas, lo que aumentaba la dificultad.

No obstante, el francés, que cuenta los días que quedan para dejar atrás las etapas arenosas y centrarse en los tramos rápidos sobre pista, que son su especialidad, consideró que fue una buena etapa para él porque no perdió demasiado tiempo y además tenía frenos, no como en el primer día.

"La navegación sobre el desierto es dura. Hoy fue muy complicado porque me costó encontrar el último punto de control antes de dirigirme a la meta", comentó.

Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallys, se mantiene en la cuarta posición de la clasificación general de autos, a 6 minutos y 9 segundos de su compañero de equipo y compatriota Cyril Despres.

