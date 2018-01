Domingo 7 de enero de 2018

AUTOMOVILISMO

- Test oficial previo a las 24 Horas de Daytona (Circuito de Daytona).

AUTO MOTO

- Dakar 2018, en Perú, Bolivia y Argentina (hasta 20). Información de Fernando Gimeno. (FOTO) (VÍDEO). 2ª etapa. Pisco-Pisco, de 278 kilómetros (267 de especial)

BALONCESTO

- NBA (FOTO): Miami Heat-Utah Jazz ; Dallas Mavericks-New York Knicks; Phoenix Suns-Oklahoma City; Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs; Los Ángeles Lakers-Atlanta Hawks.

BALONMANO

- Torneo Internacional de España, en Pontevedra y Vigo (FOTO). Bielorrusia-Argentina (17.00) y España-Polonia (19.00).

CICLISMO

- Campeonatos de Australia.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo femenina. Eslalon en Kranjska Gora (Eslovenia) (09:30 y 12:15).

- Copa del mundo masculina. Eslalon en Adelboden (Suiza) (10:30 y 13:30).

FÚTBOL

- LaLiga Santander. 18ª jornada (FOTO)

Leganés-Real Sociedad (12.00)

Celta-Real Madrid (20.45)

Barcelona-Levante (16.15)

Athletic-Alavés (18.30)

Villarreal-Deportivo (18.30).

- Francia. Copa. 1/64 de final. (hasta 8)

- Inglaterra. FA Cup. 1/32 de final (hasta 8): Newport-Leeds (13:00), Shrewsbury-West Ham (15:00), Tottenham-Wimbledon (16:00), Nottingham-Arsenal (17:00)

- Portugal, 17ª jornada (hasta 9): Chaves-Aves (12:45), Moreirense-Benfica (17:00), Sporting-Marítimo (19:00), Oporto-Guimaraes (21:15)

- México. Clausura. 1ª jornada: Cruz Azul-Tijuana; Monterrey-Monarcas Morelia; Pachuca-Pumas; Necaxa-veracruz; Toluca-Guadalajara.

- Costa Rica. Clausura. 1ª jornada: Grecia-Alajuelense; Universidad de Costa Rica-Club Sport Herediano; Limon-Municipal Pérez Zeledón; Santos de Guapiles- Guadalupe FC.

GOLF

- PGA Tour. Sentry Tournament of Champions, en The Plantation Course, en Kapalua (Hawai, EEUU). Restringido a jugadores que ganaron al menos un título en el circuito estadounidense la pasada temporada.

TENIS

- Torneos masculinos de Brisbane (Australia) Final: Nick Kyrgios (AUS)-Ryan Harrison (USA); Doha, Pune (India).

- Torneo femenino Auckland (Nueva Zelanda) Final: Caroline Wozniacki (DIN)-Julia Goerges (ALE); y comienza Hobart (Australia).

VELA

- Volvo Ocean Race. Cuarta etapa, entre Melbourne y Hong Kong.

