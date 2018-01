El nuevo look de Emma Watson que divide opiniones en redes sociales

Emma Watson, recordada por su participación de Hermione Granger en Harry Potter, ha querido recomendar a sus seguidores un buen libro para iniciar el año. Sin embargo, su publicación no tomó el rumbo que esperaba.

Lea también: Los encargados de dar los ganadores del Globo de Oro

La actriz británica le sugirió a sus fanáticos leer “Why I’m No Longer Talking to White People About Race” de Renni Eddo- Lodge entre enero y febrero. Sin embargo, no fue el libro el que se llevó la atención sino su nuevo look, un tono de pelo más oscuro y un flequillo que destaca.

Le puede interesar: El destape de Ricky Martin

La publicación, que ya se acerca a los 5 millones de likes, ha generado cierta división entre sus seguidores, mientras unos aseguran que se ve hermosa con ese flequillo, otros señalan que no le favorece.

Comentarios