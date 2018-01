Arzobispo de Lima invoca a la población a acudir a la misa del papa Francisco

El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, invocó hoy a los capitalinos a acudir a la misa que oficiará el papa Francisco en la base aérea de Las Palmas, el próximo 21 de enero, en el último día de su visita a Perú.

"Una llamada general: todos pueden ir a Las Palmas a la misa, todos. Lo que hemos hecho es un sistema para que no vayan todos a la misma hora. Pero no estén preocupados de no le van a dejar entrar. Todos van a poder entrar, todos queremos recibir al papa", dijo Cipriani en su programa radial Diálogos de Fe.

El cardenal insistió en que habrá un horario y un orden para ingresar al lugar, pero que si no cuentan con una entrada, como las que está distribuyendo la Iglesia católica, vayan igualmente porque "habrá sitio para todos".

La organización de la visita papal estima que 1,4 millones de personas acudirán a la misa en la base de Las Palmas, en el distrito de Surco, para lo cual se ha previsto con servicios especiales de 4.000 buses para recoger a los fieles desde seis puntos de la ciudad.

En vista al alto número de personas que estarán reunidas en la base de la Fuerza Aérea ese día y que seguirán al papa durante su visita del 18 al 21 de enero, el Ministerio de Salud anunció que colocará 41 puestos médicos para atender a los ciudadanos que sufran descompensaciones por enfermedades crónicas, insolaciones u otros accidentes durante las misas y recorridos de Francisco en el país.

El pontífice visitará también las ciudades de Trujillo, donde ofrecerá otra misa al aire libre, y Puerto Maldonado, donde se reunirá con comunidades indígenas.

Comentarios