La intérprete de Harley Quinn recibió amenazas de muerte tras dar vida a ese personaje

En los últimos tiempos, Margot Robbie ha compaginado con maestría blockbusters del estilo de 'Escuadrón Suicida' o 'La Leyenda de Tarzán' con su participación en proyectos de menor presupuesto como 'Z for Zachariah' que han ayudado a cimentar su reputación como algo más que una cara y un cuerpo bonitos. Sin embargo, tal y como explica ahora, aceptar su papel en esas grandes producciones, por las que se ha embolsado salarios millonarios -el meterse en la piel de Harley Quinn le reportó supuestamente 80 millones de dólares-, es más una necesidad que un deseo, ya que es su única forma de costear el estilo de vida que (irónicamente) le han obligado a llevar esas mismas películas.

"Hay un montón de cosas que aprendes sobre la marcha... por ejemplo, cuando recibes una de esas amenazas de muerte. Solo entonces te das cuenta de lo importante que es contar con un buen equipo de seguridad que pueda verificar los antecedentes de quien quiera que la enviara para comprobar si tiene un historial de comportamiento violento y si, por tanto, necesitarás ir escoltada a ciertos eventos", relata la intérprete con total sinceridad en su última entrevista a The Hollywood Reporter, para sacar a la luz los entresijos menos conocidos de las finanzas de una estrella de su talla.

En su caso, fue su interpretación de la explosiva esposa de Leonardo DiCaprio en 'El lobo de Wall Street' lo que le dio la fama a nivel internacional, convirtiéndola en una de las nuevas promesas de Hollywood y cambiando a un mismo tiempo para siempre -sin que ella lo viera venir- su vida y su carrera al convertirla en el objetivo de atenciones no deseadas por parte de fans obsesivos o acosadores.

Aunque no quiera pecar de ingrata o dar la impresión de que se queja de sus 'problemas del primer mundo', lo cierto es que su decisión de hablar abiertamente de este tema -sobre el que rara vez se pronuncian sus compañeros de profesión-, y ofreciendo además cifras concretas sobre sus gastos, responde a su deseo de advertir a otros aspirantes a estrellas las limitaciones a las que se verán sometidos si se cumple su sueño.

"Me habría gustado que alguien me hubiese explicado muchas de esas cosas al principio de todo esto. Así no me quejaría de la posición en que me encuentro ahora porque habría sido perfectamente consciente de en qué me estaba metiendo", aclara.

