Camila Cabello confiesa por qué no hablará de su separación con Fifth Harmony

La intérprete de “Havana” lanzará su primer álbum como solista el próximo 12 de enero, titulado “Camila”. Por lo cual los medios la han llenado de infinidad de preguntas.

Uno de los cuestionamientos es la razón por la cual decidió dejar Fifth Harmony. Frente a ello, en una entrevista para la revista Rolling Stone, la artista cubana aseguró que nunca va a contar lo sucedido, esto por sus adeptos. “Muchos de mis fanáticos fueron, o son, seguidores del grupo. No quisiera romperles su sueño. Ellos creen que es algo hermoso. Creo que es algo así como con One Direction, nadie sabe realmente qué sucede detrás de cámaras, solo ven el sueño”, manifestó.

Después de esto aseguró que no volverá a hablar de su relación con su Fifth Harmony.

Por otro lado, confesó que a veces quisiera ser alguien normal. “Quiero poder visitar Italia, y vivir en España unos cuantos años. También quiero ir a Nueva York, y comprar mi propio apartamento, y quiero enamorarme. Quiero poder vivir de verdad. Y en ocasiones lo único que quiero es poder ser una joven más”

Cabello ha compartido adelantos de 6 de las canciones que conformarán su próximo álbum a través de su cuenta de Instagram.

