Muere en Francia, donde hizo carrera, el director español José María Berzosa

El cineasta español José María Berzosa, que hizo toda su carrera profesional en Francia adonde se trasladó en 1956 por lo que él mismo llamaba su "antifranquismo visceral", falleció a los 89 años en las afueras de París, informó hoy su familia.

Berzosa, nacido en agosto de 1928 en Albacete, murió el pasado 2 de enero, dijo hoy a Efe su hijo Daniel, que explicó que su padre nunca quiso volver a España ni siquiera tras la muerte de Franco, al tiempo que afirmó que mantuvo su nacionalidad de origen y nunca sintió necesidad de hacerse francés.

Recordó también que después de estudiar Derecho, ejerció brevemente como abogado en Albacete, pero su pasión era el cine (escribía críticas de películas) y decidió irse a París a estudiar en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos (IDHEC, actualmente Fémis), "sin saber una palabra de francés".

Tras obtener la titulación, trabajó como asistente de dirección entre otros con Jean Renoir (1894-1979) y con Luis Buñuel (1900-1983), con quien trabó amistad y que le encomendó incluso un papel de actor en "La Voie Lactée" ("La Vía Láctea"), en 1969.

Buena parte del trabajo fueron documentales o filmes de ficción para la televisión, y entre los que más fama le ofrecieron, su hijo destacó "¡Arriba España!" (1975), sobre el régimen franquista, "el que le dio más premios".

También destaca "Chili impressions" (1976), una serie de cuatro capítulos sobre el Chile del comienzo de la dictadura (1974-1990) de Augusto Pinochet.

Este último incluía una entrevista que tuvo particularmente éxito a la esposa de Pinochet, en la que le preguntaba si su marido tenía algún defecto. Tras resistirse un poco al principio, la mujer del dictador le respondió: "es un poco dominante".

El comentario causaba la risa del público, lo que enfadó entonces a la embajada de Chile en Francia, que por boca del agregado militar hizo saber a Berzosa que no volvería a ser bienvenido en el país.

Su hijo Daniel indicó también que "jamás aceptó ninguna censura" en su trabajo y recordó que uno de sus principios era: "Si no me quieren dar libertad, que no me llamen".

