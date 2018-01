Luguelín Santos encabeza a atletas dominicanos que se mudan a Baréin

Ramón Santos Lantigua

Santo Domingo, 6 ene (EFE).- El medallista de plata olímpico dominicano Luguelin Santos, su hermano Juander, y la velocista Mariely Sánchez empacaron sus maletas para abandonar el Caribe y seguirle los pasos al entrenador de los tres, quien durante los próximos cinco años dirigirá a la selección de atletismo de Baréin.

Santos, segundo en la final de los 400 metros de Londres 2012, dijo a Efe no temer al cambio, ya que así ha sido su vida desde que abrazó el deporte como su mayor ilusión.

"Cambié y mejoré cuando salí de Bayaguana -donde nació- para Santo Domingo; luego me fui del país para estudiar y entrenar en Puerto Rico, y ahora creo que también mejoraré, ya que puedo dedicarme con mayor tiempo a las pistas, porque concluí mis estudios universitarios", explicó el atleta, a horas de emprender el viaje.

Destacó que tanto él como su hermano, quien corre los 400 metros vallas, confían en la decisión que tomó el entrenador dominicano José Ludwig Rubio, de asumir las riendas de los atletas de Baréin, un pequeño y rico reino musulmán ubicado en el Golfo Pérsico.

Dio gracias a Dios porque el año pasado empezó "dando tumbos", pero terminó llevándose el oro en los Juegos Mundiales Universitarios en Taiwán, y en los Juegos Bolivarianos de Colombia.

"Me siento en excelentes condiciones físicas; este año debutaré como corredor individual en Juegos Centroamericanos, en la cita de Barranquilla (Colombia) y en mayo estaré en la Liga Diamante, que como siempre es una competición sumamente reñida", agregó Santos.

El otro Santos, Juander, fue algo más allá que su hermano mayor cuando de hablar sobre sus expectativas se trata.

"En verdad creo que el gran legado que nos dejó Félix Sánchez podríamos superarlo y demostrar más de lo que él demostró. Sí, se puede, y para eso estoy trabajando", dijo este corredor de 400 metros con vallas, especialidad en la que 'Superman' Sánchez ganó dos oros olímpicos y otros dos en mundiales.

El menor de los Santos acaparó los focos internacionales con su sexta posición en la final del Mundial de Londres el año pasado, porque apenas tenía un año compitiendo en esa modalidad, que abrazó tras dejar los 110 metros vallas.

"El año pasado fue muy bueno para mí, ahora mismo me siento muy bien; estoy demasiado rápido en los entrenamientos, tanto que me da algo de dificultad saltar la primera valla. Este año debutaré en la Liga Diamante; es un gran reto, pero no tengo miedo de asumirlo", refiere el corredor de 22 años.

En cuanto al traslado a Baréin, Juander fue algo más cauto que su hermano Luguelín al considerar, que dado los compromisos del entrenador Rubio en ese país, habrá ocasiones en que este no podrá acompañarles en competiciones internacionales.

"Será un poquito pesado no viajar con Rubio, porque con él las cosas se nos hacen más fáciles", dijo Juander, quien permanecerá en Puerto Rico un mes más para cumplir sus compromisos educativos.

El viaje también lo emprenderá Mariely Sánchez, con tres Juegos Olímpicos a sus espaldas y dueña de los récords nacionales en 100 y 200 metros, quien saluda el cambio desde el punto de vista competitivo, aunque en el aspecto personal tiene sus reservas.

"Vamos a un país organizado, donde se practica un atletismo profesional y estaré al lado de chicas con experiencia mundial, pero me preocupan las leyes sobre la vestimenta femenina en Baréin, el idioma es distinto; habrá que buscar colegio para mi hija, ubicar una iglesia, en fin, será como comenzar otra vez", expuso.

La medallista panamericana y centroamericana tiene una niña de tres años con su esposo, el entrenador Rubio, quien dijo sentirse "muy optimista" a los resultados "positivos" que deparará su traslado y el de sus atletas al archipiélago bairení.

"Creo que habrá una rápida y buena adaptación de nosotros en Baréin. Ya estuve casi dos meses allá y constaté que excepto por el idioma, no hay ningún obstáculo importante que impida que este proceso sea beneficioso para el atletismo de Baréin como para el atletismo dominicano", expuso el técnico.

A su juicio, los hermanos Santos y Sánchez mejorarán su rendimiento atlético y República Dominicana podrá seguir contando con ellos en las competiciones internacionales.

"Estaremos alejados geográficamente, pero todo seguirá igual en lo que se refiere a representar a nuestro país, al que agradecemos el apoyo que nos ha brindado, tanto material como emocionalmente", añadió Rubio.

