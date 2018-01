Simeone: "Me quedo con todo lo bueno que hizo Costa"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, declaró este sábado, tras la victoria 2-0 sobre el Getafe, que se queda "con todo lo bueno" que hizo Diego Costa, expulsado tras marcar el 2-0, y valoró la "parte emocional" que suponía ese tanto para el delantero después de seis meses sin jugar.

"Si la regla es así, es justa la amarilla (...). Yo me quedo con todo lo bueno que hizo Costa. La parte emocional también está, más allá de que el árbitro no la pueda interpretar porque él está para seguir las reglas. Después de seis meses sin jugar, hacer un gol importante, abrazarse con su gente... Es una regla que hay que cumplirla, pero uno no deja de ver eso", dijo en rueda de prensa.

"Diego Costa nos dio verticalidad, transmite miedo y eso se percibe en todos. Nos pone contentos", añadió Simeone.

El primer gol del Atlético lo marcó Ángel Correa. "Hablamos muy seguido con él. Está en un proceso importantísimo en su carrera y está siendo determinante cuando juega como jugó hoy. Necesitamos a este Correa, al Correa comprometido, incisivo, trabajador... Ojalá todo este momento y el de hoy le sirva para saber que es importantísimo 20, 60, 80 o 90 minutos", apuntó.

Ya sobre el partido a nivel general, Simeone explicó que era el encuentro que esperaba "con un rival duro, que juega con mucha intensidad, que defensivamente es fuerte y que trabaja sobre lo colectivo muy bien".

"Llevamos el partido nosotros bastante bien. El primer tiempo tuvimos situaciones buenas más allá del gol y en el segundo siguió en la misma línea el partido. Siempre hubo una misma sensación hasta la expulsión de Costa de que cada vez que podíamos combinar jugadas entre líneas había sensación de peligro", agregó.

También habló del tramo final del primer tiempo, cuando el partido elevó su tensión con continuas protestas al colegiado. "No era fácil el partido con dos equipos intensos, con mucha fricción y con el campo mojado. Me imagino que el árbitro ha buscado trabajar de la mejor manera posible y están ustedes para la crítica tanto positiva como negativa. Nosotros intentamos colaborar desde nuestros lugares y hay veces que las cosas se ven muy claras", valoró.

Simeone, por otro lado, destacó la plantilla de la que dispone: "El Atlético siempre me gustó. Son seis años que estoy enamorado del trabajo y del esfuerzo que me han dado todos los futbolistas que han estado, más allá de diferentes características. Está claro que se ha trabajado mucho para tener un bloque competitivo como el que tenemos. Eso sí me entusiasma y sí me ilusiona".

"La virtud es poder tener a disposición un grupo competitivo que entienda que cualquier momento y cualquier instante del partido es determinante para sumar en busca de los objetivos que tenemos. Si lo entendemos, obviamente podemos tener alguna ventaja sobre los equipos", expuso.

