“Los peajes no los podemos mover”: ministro de Transporte

El ministro de Transporte, Germán Cardona, reiteró que no es posible quitar los peajes en el Urabá antioqueño. Lamentó que aunque el comité del paro suspendió su accionar, sigan los disturbios, pero, reiteró que no los quitarán.

“Los peajes no los podemos mover, no es porque nos obstinemos en eso, es porque de todas maneras esos peajes ya se construyeron y podríamos llegar a tener unos hallazgos fiscales de la Contraloría si no ponemos a operar esos peajes, como ya están operando”, dijo.

La situación, dijo, se da por otras razones que no tienen que ver con los mismos, por lo que ya es ajena al Ministerio y la Agencia Nacional de Infraestructura.

