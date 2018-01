Negocios de Trump dan "un paso al costado" con su presidencia, dice su hijo

Eric Trump, el tercer hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con un medio uruguayo difundida hoy que el cargo de su padre motivó que la marca sea más cauta con los negocios para no "manchar" su trabajo durante el mandato.

"Con el título de presidente también vienen los sacrificios, entonces para evitar cualquier tipo de conflictos no haremos más negocios nuevos. Mientras mi padre sea el presidente de Estados Unidos la firma no hará más transacciones y cuando termine con su mandato saldremos otra vez a vender", afirmó Trump al diario local El País.

El hijo del magnate, quien dirige los negocios de la marca Trump junto a su hermano Donald, y que arribó esta semana al balneario uruguayo de Punta del Este -donde se erige la única Torre Trump de Suramérica- explicó que si bien los negocios siguen siendo exitosos, se dará un paso al costado hasta terminado el gobierno de su padre.

"Ser la primera familia de los EE.UU. genera una responsabilidad enorme. Hay diferencias en el estilo de vida, la seguridad, la forma de viajar, entre otras, y esto implica diferencias en la forma de hacer negocios. El trabajo de mi padre es el más importante del mundo, por eso no vamos a hacer nada que lo pueda manchar", indicó Trump.

"Lo hacemos para evitar cualquier tipo de conflicto con los negocios. Desde el punto de vista financiero a la compañía le está yendo espectacularmente bien, así que tenemos que dar un paso al costado por un par de años al menos", agregó.

De todas formas, Eric Trump manifestó que está más que conforme con el trabajo que viene realizando su padre desde la Casa Blanca en lo que va de su administración.

"Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho mi padre. En este año casi tres trillones de dólares fueron sumados a la economía de mi país", señaló.

Sin embargo, consultado sobre si alguna vez disiente con las decisiones tomadas por su padre, el hijo del presidente aseveró que eso es inevitable.

"Como en toda relación entre padre e hijo, o entre cualquier persona, no hay temas en que uno coincida en un cien por ciento. En algunos temas tengo mi opinión y mi padre tiene la suya (...) Es algo natural", matizó.

Por otro lado, sobre su visita a Punta del Este, Eric sostuvo que en cada visita a esa localidad costera de Uruguay se siente a gusto.

"He estado viniendo desde hace seis años; me encanta el país, me encanta el lugar y me encanta la comida. Es un lugar fantástico, muy especial y estamos construyendo este edificio -la Trump Tower Punta del Este- que no tiene competidor", expresó.

Preguntado sobre ese último punto, el hijo del mandatario estadounidense recalcó que el edificio, que según El País ya lleva un nivel de ventas que supera el 75 % del total de las unidades, es el mejor de Suramérica.

"No hay un edificio mejor en toda América del Sur. Es increíble la cantidad de amenidades (servicios) que tiene: las piscinas internas y externas, el helipuerto, el tamaño de los baños y el lobby", resaltó.

"Es un edificio muy cosmopolita, como Punta del Este, que se está convirtiendo en un lugar cada vez más internacional. Cada día la gente dice que es el mejor día que han visto (...) marca un estándar para toda América, y lo digo habiendo construido muchísimos edificios de excelente calidad en todas partes del mundo.", recalcó.

