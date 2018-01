Sábado 6 de enero de 2018

AUTOMOVILISMO

- Test oficial previo a las 24 Horas de Daytona (Circuito de Daytona) (FOTO)

AUTO MOTO

- Dakar 2018, en Perú, Bolivia y Argentina (hasta 20). Información de Fernando Gimeno. (FOTO) (VÍDEO)

1ª etapa: Lima-Pisco, de 272 kilómetros (31 de especial)

BALONCESTO

- NBA (FOTO): LA Clippers-Golden State Warriors; Brooklyn Nets-Boston Celtics; Detroit Pistons-Houston Rockets; Indiana Pacers-Chicago Bulls; Orlando Magic-Cleveland Cavaliers; Washington Wizards-Milwaukee Bucks; Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans; Sacramento Kings-Denver Nuggets.

BALONMANO

- Torneo Internacional de España, en Pontevedra y Vigo (hasta 7) (FOTO). Polonia-Bielorrusia (17.30 GMT) y España-Argentina (19.30).

ESQUÍ ALPINO

- Copa del mundo masculina. Gigante en Adelboden (Suiza) (09:30 y 12:30 GMT).

- Copa del Mundo femenina. Gigante en Kranjska Gora (Eslovenia) (08:30 y 11:15 GMT).

ESQUÍ NÓRDICO

- Copa del Mundo de saltos. Torneo 4 Trampolines. Cuarta y última prueba, en Bischofshofen (Austria) (16:00 GMT). Kamil Stoch podría convertirse en el segundo saltador que gana las cuatro pruebas, como el alemán Sven Hannawald en la campaña 2001-2002.

FÚTBOL

- LaLiga Santander. 18ª jornada (FOTO).

. Crónicas de los encuentros del sábado:

Atlético de Madrid-Getafe (13.00)

Valencia-Girona (16.15)

Las Palmas-Eibar (18.30)

Sevilla-Betis (20.45).

- Inglaterra. FA Cup. 1/32 de final (hasta 8).

- Italia. Serie A. Se completa la 20ª jornada.

- Francia. Copa. 1/32 de final.

- Portugal. Primeira Liga. 17ª jornada (hasta 9)

- México. Clausura. 1ª jornada: Puebla-Tigres; Atlas-León,

- Costa Rica. Clausura. 1ª jornada: Deportiva Carmelita-CS Cartaginés.

GOLF

- PGA Tour. Sentry Tournament of Champions, en The Plantation Course, en Kapalua (Hawai, EEUU) (hasta 7).

TENIS

- Copa Hopman, en Perth (Australia). Final: Suiza-Alemania.

- Torneos masculinos de Brisbane (Australia), Doha y Pune (India)

- Torneo femenino de Brisbane (Australia), Shenzhen (China) y Auckland (Nueva Zelanda).

VELA

- Volvo Ocean Race. Cuarta etapa, entre Melbourne y Hong Kong.

