Viernes 5 de enero de 2018

AUTOMOVILISMO

- Test oficial previo a las 24 Horas de Daytona (Circuito de Daytona). Sesiones a las 16.00 y 20.30 GMT

AUTO MOTO

- Actualidad del Dakar 2018, que comienza el 6 de enero en Lima (FOTO)(VÍDEO).

BALONCESTO

- NBA (FOTO): Philadelphia 76ers-Detroit Pistons; Boston Celtics-Minnesota Timberwolves; Miami Heat-New York Knicks; Milwaukee Bucks-Toronto Raptors; Dallas Mavericks-Chicago Bulls; San Antonio Spurs-Phoenix Suns; Denver Nuggets-Utah Jazz; Memphis Grizzlies-Washington Wizards; Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks; Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets.

- Euroliga. 16ª jornada (FOTO).

BALONMANO

- Torneo Internacional de España en Pontevedra y Vigo (FOTO).

Argentina-Polonia y España-Bielorrusia

DEPORTES DE INVIERNO

- Copa del Mundo de Skeleton en Altenberg (Alemania).

- Copa del Mundo de velocidad en Calgary.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo femenino en Maribor (Eslovenia). Eslalon Gigante

- Copa del Mundo masculina en Adelboden (Suiza). Gigante.

FÚTBOL

- Copa Inglaterra. Livepool-Everton (18.55 GMT); Manchester United-Derby County (19.00 GMT).

- Italia. Chievo Verona-Udinense (17.00 GMT); Fiorentina-Inter (19.45 GMT).

- España. LaLiga Santander. Presentación de la 18ª jornada.

GOLF

- PGA Tour. Sentry Tournament of Champions, en The Plantation Course, en Kapalua (Hawai, EEUU) (hasta 7). Restringido a jugadores que ganaron al menos un título en el circuito estadounidense la pasada temporada.

PATINAJE

- Ctos. de Europa de velocidad, en Kolomna (Rusia) (hasta 7)

TENIS

- Copa Hopman, en Perth (Australia) (hasta 6). Bélgica-Canadá y Australia-Alemania.

- Torneos masculinos de Brisbane (Australia), Doha y Pune (India)

- Torneo femenino de Brisbane (Australia), Shenzhen (China) y Auckland (Nueva Zelanda).

VELA

- Volvo Ocean Race. Cuarta etapa, entre Melbourne y Hong Kong.

