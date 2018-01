Ministro de Salud de Brasil dice que renunciará para disputar las elecciones

El ministro brasileño de Salud, Ricardo Barros, dijo hoy que renunciará al cargo en las próximas semanas para poder dedicarse a la campaña en la que intentará ser reelegido como diputado en las elecciones de octubre, así como lo hicieron otros dos miembros del Gabinete en la última semana.

Barros se abstuvo de anticipar cuándo pretende renunciar pero tendría que hacerlo antes de la primera semana de abril, ya que la legislación electoral establece que los ocupantes de cargos en el Ejecutivo tienen que dejar el Gobierno seis meses antes de las elecciones para no quedar inhabilitados.

"Saldré para disputar las elecciones. Seré candidato a la reelección como diputado federal. Me quedaré en el Ministerio hasta cuando el presidente me lo diga, desde que sea antes del 7 de abril, porque no quiero quedar inhabilitado", afirmó el ministro en una rueda de prensa en la que hizo un balance de las acciones de su cartera el año pasado.

En los últimos dos meses cuatro miembros del Gabinete del presidente brasileño, Michel Temer, renunciaron al cargo, dos de los cuales para dedicarse a sus respectivas campañas electorales.

El ministro de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, Marcos Pereira, un pastor evangélico que preside el derechista Partido Republicano Brasileño (PRB), presentó su renuncia ayer para dedicarse a la campaña para ser reelegido como diputado.

El pasado de miércoles el entonces ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, dirigente del centrista Partido Laborista Brasileño (PTB) renunció igualmente para poder concentrarse en la campaña en la que buscará la reelección como diputado.

El ministro de Ciudades, Bruno Araújo, renunció a mediados de noviembre y el ministro jefe de la Secretaría de Gobierno, Antonio Imbassahy, lo hizo a comienzos de diciembre.

Estos dos últimos, sin embargo, renunciaron ante las presiones de integrantes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para que esa formación, una de las principales de la alianza oficialista, abandone el Gobierno de Temer antes de las elecciones presidenciales, legislativas y regionales de octubre.

Temer ha manifestado el deseo de reformar el Gabinete para fortalecer a los partidos que manifiesten su claro apoyo al Gobierno y para sustituir a ministros que pretendan disputar las próximas elecciones.

