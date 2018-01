Jueces meditarán varios días si dejan libre al secesionista catalán Junqueras

El Tribunal Supremo de España comenzó hoy las deliberaciones, que seguirán en días próximos, sobre la petición de libertad del exvicepresidente de la región de Cataluña Oriol Junqeras, en prisión preventiva sin fianza desde el 2 de noviembre en relación con el proceso independentista ilegal en esa autonomía.

Junqueras, diputado electo en los comicios regionales del 21 de diciembre pasado, es candidato del partido ERC (republicanos de izquierda) a presidir el próximo gobierno de esa comunidad autónoma española.

El líder independentista argumentó hoy, ante los tres jueces encargados de revisar su recurso, que es "un hombre de paz que busca el diálogo", momento en el que apeló a sus creencias religiosas.

"Nunca he tenido una palabra de menosprecio hacia otras ideologías políticas", añadió, según fuentes presentes en la declaración.

En la vista judicial, también defendió la necesidad de un diálogo bilateral con el Estado español sobre la región de Cataluña.

"Junqueras ha pedido que le dejen representar en libertad a la gente que le ha votado, que le dejen estar con su familia y también manejar esta situación desde la vía del diálogo bilateral y la negociación. A ello, ha añadido el acatamiento de las vías pacíficas", explicó su abogado defensor, Andreu Van Den Eynde, en declaraciones a la prensa.

La Fiscalía y la acusación popular, que ejerce el partido de derechas Vox, volvieron a pedir que se confirme la prisión preventiva, pues entienden que permanece el riesgo de reiteración delictiva.

Sobre esta cuestión, el abogado de Junqueras lamentó que el fiscal haya cuestionado el derecho de su defendido a representar a sus votantes y opinó que el riesgo de reiteración delictiva es "inventado".

Ahora, los jueces estudiarán los argumentos de la defensa y las acusaciones para decidir si lo mantienen en prisión o atienden la petición de libertad.

Sin embargo, no está previsto que el recurso se resuelva hoy, sino que las deliberaciones continúen en días próximos, según informaron fuentes del Tribunal Supremo.

Junqueras y el exconsejero regional catalán de Interior Joaquim Forn, también encarcelado, son investigados por supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación en relación con el proceso independentista, al igual que el expresidente regional Carles Puigdemont -también diputado electo-, aunque éste permanece en Bélgica huido de la Justicia española.

Otros miembros del anterior gobierno independentista catalán están en libertad condicional en España o huidos también en Bélgica, y la mayoría de ellos resultaron elegidos parlamentarios en los comicios catalanes de diciembre pasado.

El Ejecutivo español, amparado en la Constitución, destituyó a todo el gobierno independentista catalán el pasado 27 de octubre, justo después de que el Parlamento regional aprobase por mayoría una declaración a favor de la secesión unilateral, tras el referéndum inconstitucional de "autodeterminación" del día 1 de ese mismo mes.

Entonces, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, en las que los partidos independentistas (Junts per Catalunya -JxCat-, ERC y CUP) obtuvieron en conjunto la mayoría absoluta del Parlamento catalán, que se constituirá el 17 de enero.

Puigdemont y Junqueras, que habían concurrido en coalición en los anteriores comicios catalanes (septiembre de 2015), se presentaron en diciembre pasado por separado, como candidatos de JxCat (centroderecha independentista) y ERC, respectivamente.

Las elecciones, sin embargo, han sido ganadas por Ciudadanos (liberales contrarios a la independencia) con 36 de los 135 diputados de la cámara regional, por delante de JxCat (34), ERC (32), socialistas (17), Catalunya en Comú-Podem (8), los radicales antisistema de la CUP (4) y el conservador Partido Popular (4).

Mientras tanto, continúan las cábalas sobre quién presidirá el Parlamento regional y, más importante aun, quién gobernará Cataluña a la vista de los resultados electorales y las circunstancias judiciales de Junqueras y Forn, y de Puigdemont y otros cuatro diputados electos que permanecen en Bélgica, ya que sobre estos cinco pesa en España una orden de detención.

Persiste la incertidumbre sobre si podrán formalizar la condición de diputados, asistir a las sesiones parlamentarias, votar en ellas y, en el caso de Puigdemont y Junqueras, llegar a ser investido presidente de la comunidad autónoma de Cataluña alguno de ellos.

A pesar de haber ganado las elecciones, Ciudadanos anunció que no optaría a dirigir el gobierno regional catalán porque su candidata, Inés Arrimadas, no conseguiría el apoyo parlamentario suficiente para ello, aunque este partido no renuncia a presidir la cámara regional.

