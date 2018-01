Bruno Mars y Cardi B. revolucionan juntos las redes con "Finesse"

El video, cargado en la plataforma YouTube a la medianoche, se convirtió en el número uno en crecimiento en menos de 12 horas, en las que logró 2,3 millones de visualizaciones, mientras que la etiqueta #Finesse llegó al primer lugar en los temas tendencia de Twitter.

La producción rinde un colorido homenaje a dos de las series más populares de los años 90, "El príncipe del rap" o "El príncipe de Bel-Air", como se le tradujo al español la producción protagonizada por Will Smith, y el programa musical "In Living Color", que dio su primera oportunidad profesional a Jennifer López.



Peter Gene Hernández, el nombre verdadero de Bruno Mars, de padre puertorriqueño y madre filipina, tiene seis nominaciones a los premios Grammy, que se entregarán en Nueva York el próximo 28 de enero.



Por su parte, Cardi B., nacida Belcalis Almanzar, de padre dominicano y madre trinitobaguense, entró esta semana al exclusivo grupo de artistas con tres temas simultáneamente en los diez más populares de la cartelera Billboard. Solo los Beatles y Ashanti lo habían logrado previamente.



En el cuarto lugar tiene a "No Limit", su colaboración con A$AP Rocky, en el séptimo está "MotorSport", con Migos y Nicki Minaj and Cardi, mientras que en el décimo está su sencillo "Bodak Yellow (Money Moves)" , por el que también está nominada a un Grammy.



Además, en el tercer lugar de las canciones más populares de Billboard, está su primera colaboración original en español: "La modelo", que Cardi B. grabó con el boricua Ozuna.

