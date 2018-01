HBO confirma la fecha de estreno de la última temporada de "Game of Thrones"

La cadena estadounidense HBO confirmó, este jueves 4 de enero, que la superproducción televisiva de fantasía épica "Game of Thrones" estrenará en 2019 su octava y última temporada.



En un comunicado alojado en su página web, HBO detalló que la narración de "Game of Thrones" finalizará con seis nuevos episodios, por lo que será la temporada más breve de la serie.



David Benioff y D.B. Weiss, David Nutter y Miguel Sapochnik serán los directores de estos capítulos, mientras que los guiones de estos episodios llevarán las firmas de David Benioff y D.B. Weiss, Bryan Cogman y Dave Hill.



Según el medio especializado Entertainment Weekly, la octava temporada de "Game of Thrones", que se está rodando en estos momentos, concluirá su producción en verano.



HBO no especificó en qué fecha concreta de 2019 regresará la serie.



"GameofThrones", basada en las novelas de George R.R. Martin, es el gran fenómeno televisivo de los últimos años y ostenta el récord de la serie más premiada en la historia de los Emmy, con 38 galardones.



Kit Harington, Emilia Clarke, Peter Dinklage y Lena Headey protagonizan este show para la pequeña pantalla que el pasado agosto concluyó su séptima temporada.



La cadena HBO anunció en 2017 que ya está trabajando en diferentes series derivadas que darían continuidad al universo de "Game of Thrones".

