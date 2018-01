Ellen Page se unió en matrimonio con su novia Emma Portner

La actriz Ellen Page ha recurrido a su cuenta de Instagram para anunciar que su novia, la bailarina Emma Portner, y ella han contraído matrimonio en una ceremonia secreta sobre la que no ha querido revelar ni la fecha ni el lugar donde tuvo lugar.

"Aún no puedo creerme que ahora pueda llamar a esta maravillosa mujer mi esposa", escribió la intérprete junto a una imagen de las alianzas que lucen ahora tanto ella como Emma y otra en la que ambas aparecen posando muy acarameladas y con atuendos informales.

"Ahora puedo decir que esta increíble persona es mi mujer. Te quiero, Ellen", añadió la bailarina.

La relación sentimental de la pareja salió a la luz el pasado mes de julio, cuando ambas fueron fotografiadas paseando juntas de la mano. Desde entonces, la habitualmente tímida actriz se ha dejado ver en compañía de su chica en varios actos públicos en un intento por aportar su pequeño granito de arena a la lucha por la normalización de cualquier tipo de romance, independientemente del sexo de sus protagonistas o de su orientación sexual.

"Es una locura, pero en todo caso es algo que me hace feliz. Intentamos ir siempre de la mano y yo trato de acompañarla a sus estrenos. Creo que si fuéramos una pareja hetero no nos expondríamos tanto, pero se trata de una magnífica oportunidad para dar más visibilidad a lo queer", se justificaba Emma en una rara entrevista a The Cut.

En su caso, Ellen Page hizo pública su homosexualidad durante su participación en un congreso por los derechos humanos en 2014, coincidiendo con el día de San Valentín, después de pasar años temiendo que alguien más se encargara de compartir esa información por ella y sin su consentimiento. La reacción tan positiva que recibió su discurso y el hecho de que su carrera continuara adelante la han convencido de que se trató de la mejor decisión que podía haber tomado.

"Todo es diferente. De un día para otro, de repente sentí una felicidad y una paz interior que no había experimentado en años. Ahora mismo mi vida es un poco abrumadora, pero me alegro de estar en una posición en que puedo apoyar a mi comunidad y a un mismo tiempo demostrar que sigues pudiendo interpretar todo tipo de papeles después de salir del armario", explicaba recientemente a la revista Diva. "Las cosas están evolucionando muy rápido y cuanta más gente hable de su sexualidad más ayudaremos a acabar con la idea de que salir del armario acaba con tu carrera. Tenemos que acabar con eso".

