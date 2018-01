Nacho: "A mí me parece que los dos son penaltis"

Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, afirmó este miércoles, después de ganar 0-3 al Numancia, que los dos penaltis de los que dispuso su equipo y que transformaron Gareth Bale e Isco Alarcón estuvieron bien señalados.

"A mí me parece que son penaltis, es lo que he visto en el campo. El que no le pitaron al Numancia (en la primera parte), puede ser que fuera. Los árbitros están para eso, unas veces se equivocan y otras te ayudan, pero creo que ese penalti no habría influido", dijo en declaraciones a Gol Tv.

Además, se mostró muy contento de que su equipo mantuviera la "portería a cero", señaló que el resultado "es muy bueno" para los intereses del Real Madrid y alabó la actuación de su rival:

"Han tenido la oportunidad del larguero, pero en líneas generales no hemos sufrido mucho. El equipo ha estado bien y compacto. Lo importante para los defensas, que hemos mantenido la portería a cero", señaló.

