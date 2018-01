El Atlético confirma la cesión del delantero argentino Vietto al Valencia

El Atlético de Madrid confirmó este jueves la cesión hasta final de temporada del delantero argentino Luciano Vietto al Valencia, en un comunicado en el que el club rojiblanco desea "la mejor de las suertes" al jugador en su nueva etapa.

En ese texto, el Atlético recuerda que Vietto ha disputado un total de 38 partidos entre la temporada 2015-16 y la actual, con el intermedio de la cesión al Sevilla la pasada campaña.

En estas dos campañas, Vietto ha marcado tres goles en 38 partidos con el Atlético, todos ellos en su primera temporada como rojiblanco.

"Me da bronca su salida, ha sido de los mejores futbolistas que ha jugado en el equipo, no le ha acompañado el gol, la contundencia en un equipo que no espera y ojalá pueda tener lo que no le ha acompañado aquí en otro equipo", dijo sobre él el técnico argentino Diego Pablo Simeone.

