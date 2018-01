Jugué los clásicos de Génova y Cali; del Sevilla-Betis me hablan maravillas: Muriel

Luego de la victoria del Sevilla 0-2 ante el Cádiz, donde Luis Fernando Muriel fue titular y jugó 66 minutos en le visita, el entrenador se refirió a su entrenador, Vincenzo Montella, con quién ya estuvo en la Sampdoria.

"Montella es un entrenador al que le gusta tener el balón, jugar, pero ser muy vertical, y eso es lo que nos estaba faltando, ser más agresivos a la hora de finalizar jugadas".

"Él ya me conoce, hablé muy poco con él, pero ya que sé lo que pretende de un delantero, yo sé también qué puedo darle a él", continuó Luis Fernando sobre el italiano.

De igual forma, el colombiano también se refirió al encuentro que tendrá este fin de semana ante el Betis, conocido como el 'derbi sevillano'. "Hay que tener mucho cuidado, es un derbi y es un partido aparte".

"Cuando me encuentro con algún aficionado, lo primero que me dice es lo de los goles. Se vive mucho, tuve la oportunidad de vivir el derbi de Génova y el de Cali, que son bastantes sentidos, pero de este me han hablado maravillas", continuó Muriel.

