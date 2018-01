Medford asume en el Municipal con "hambre deportiva" y un sueldo "normalito"

El entrenador costarricense Hernán Medford fue presentado hoy por el Municipal de Guatemala, en sustitución del paraguayo Éver Hugo Almeida.

Medford se comprometió a ganar el torneo Clausura 2018 por el "hambre deportiva" que tiene al igual que sus jugadores.

En la rueda de prensa donde se puso la camiseta roja, Medford aclaró que no venía a la Liga Nacional de Fútbol guatemalteca "por lo económico, sino por lo deportivo", pues en Centroamérica se paga "normalito", "para vivir día a día pero no para retirarse".

Medford tomó la decisión de venir a Guatemala porque sintió "la oportunidad de cambiar de aires", pues "cuando un equipo como Municipal llama hay que tomar una decisión", la cual no se basó en su sueldo, aseguró.

Acompañado de la directiva del Municipal y de su auxiliar técnico, el también costarricense Mauricio Solís, Medford se dijo motivado por "la bonita oportunidad de llegar al equipo más grande de Guatemala".

Anteriormente entrenador del Xelajú, club de la occidental ciudad de Quetzaltenango, con el que fue campeón en el primer semestre de 2012, el tico agradeció su paso por el conjunto "chivo" al que le envió "respeto" y pidió "no hacer comparaciones", pues el Municipal es un "referente" y cuenta "con títulos internacionales".

En cuanto al estilo de juego que planteará, no se comprometió a una formación o cualidad específica que distinga al equipo, pero sí manifestó que buscará los resultados, pues "tal vez lo que me guste a mi a otros no", por lo que se basará en "buscar el campeonato".

El costarricense arribó hoy a Guatemala proveniente de su país de origen, donde dejó al Herediano luego de dos títulos de liga y un subcampeonato obtenido recién en diciembre, por lo que manifestó que en un día y a 10 de iniciar el torneo, "aún no es tiempo de emitir una opinión" sobre su nuevo club.

Con la plantilla del primer equipo observándole en primera fila durante la conferencia de prensa, Medford les pidió que "esa hambre" con la que se quedaron tanto él como los jugadores tras perder las finales de Costa Rica y Guatemala hace unas semanas, "exigirse al máximo" y aprovechar el "hambre deportiva" por la cual "nos van a tener cuidado" los demás equipos.

Por su parte, el segundo entrenador de los Rojos, Mauricio Solís, indicó que se encuentra "satisfecho" y "contento" por la oportunidad, por la cual dijo no haber dudado cuando se la sugirió Medford.

Con un pasado como jugador con el archirrival rojo, el Comunicaciones, Solís resaltó que sabe "lo grande que es esta institución (Municipal)" y que será su trabajo "honesto y comprometido" el que hable por sí mismo.

Finalmente, el presidente del club, Gerardo Villa, afirmó a Acan-Efe que le será respetado el contrato de 18 meses a Medford, el cual "no tiene cláusulas" que puedan definir una salida pronta del entrenador y que la directiva en general "confía" en el proyecto del costarricense.

En octubre pasado, el club acordó junto al entrenador uruguayo Gustavo Machaín, quien había salido campeón en el Clausura 2017, rescindir su contrato como director técnico "porque no estábamos satisfechos con la producción ofensiva", manteniéndolo en la institución como auxiliar del paraguayo Almeyda, quien entrenó el resto del torneo llevando a los Rojos hasta la final, donde cayeron frente a La Antigua del argentino Mauricio Tapia.

"Nosotros apostamos al proyecto de Medford y ya se verá si dentro de 1 año y medio, cuando expire el contrato, hay condiciones para renovar", concluyó.

