Señorita Colombia abre Twitter luego de varias suplantaciones

Luego de que en varias entrevistas la cartagenera, Laura González, denunciara varias cuentas de Twitter que se han hecho pasar por ella, quiso dar la noticia por medio de su cuenta de Instagram que ha creado una cuenta.

En las historias de Instagram la señorita Colombia mencionó que, “hola mi gente acabo de abrir Twitter, yo sé me había regañado 20.000 veces por no haber abierto Twitter (…) veo que hay un montonón de cuentas falsas no caigan en ninguna, la mía es @LauraGonzalezBarjumOficial”.

Laura es no representó en Miss Universo y se llevó la corona como Virreina Universal.

Instagram Laura Gonzalez

