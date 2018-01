Procuraduría pide revocatoria de prisión domiciliaria a Enilce a López

La Procuraduría General de la Nación pidió la revocatoria de la decisión del juez sexto de ejecución de penas de Barranquilla de darle prisión domiciliaria a la ex empresaria del chance Enilce López, conocida como "La Gata".



Lo que argumenta el Ministerio Público es que si la medida busca proteger la salud y la dignidad humana de López, “el traslado a su domicilio pondría en riesgo e interrumpiría los tratamientos que actualmente recibe en el Hospital”.



En un escrito enviado al juez le señala: “precisamente en atención a las múltiples y delicadas patologías que padece lo recomendable en este caso (...) es que continúe recibiendo atención hospitalaria y si bien no existe un centro especializado en enfermedades crónicas en ausencia de él debe permanecer en el hospital y no en su residencia”.



La ex empresaria del chance cumple una condena de 37 años por el delito de homicidio.

Comentarios