Nuevo intento para la libertad de Diego Palacio fracasó

La defensa del ex ministro de Protección Social, Diego Palacio, interpuso una solicitud de incidente de desacato por un presunto incumplimiento por parte de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Esto porque no habría cumplido con la orden de expedir una nueva sentencia sobre la solicitud de libertad condicionada que se concede a quienes han cometido delitos en el marco del conflicto como los ex guerrilleros.

La Corte ordenaba que se tuviera en cuenta la relación que tenía la Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe con el conflicto.

El Tribunal expidió una nueva sentencia pero negándole nuevamente dicha libertad y por ello para Palacio se incumplió con la orden.

Sin embargo, la Corte señaló: “Si bien no se concedió el beneficio, no por ellos puede sostenerse que incurrió el desacato según lo considera, porque la Sala de Casación Civil no obligó a adoptar la determinación sino a que se consideraran las circunstancias más allá de las declaradas judicialmente y que comprendieran el contexto nacional para determinar el vínculo del comportamiento criminal, directo o indirecto, con el conflicto armado”.

Por tanto, se abstuvo de iniciar el incidente de desacato que solicitó la defensa del ex ministro.

