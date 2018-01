Comisión de Acusación escuchará a Vargas Lleras, Montealegre y Petro por el Cartel de la Toga

La defensa del ex magistrado Leonidas Bustos pidió varios testimonios para el proceso que le adelantan en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, para que hablen sobre su presunta participación en el Cartel de la Toga.



El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y el ex alcalde Gustavo Petro son unos de los llamados. Los dos fueron mencionados por Bustos en la Comisión, de hecho, delante del mismo ex fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.



“En declaración rendida por el ex alcalde Gustavo Petro, se dijo (...) que usted había sido designado en la Fiscalía General de Nación por recomendación del doctor Germán Lleras”, le aseguró Bustos a Moreno.



También declararán el ex fiscal Eduardo Montealegre y el ex fiscal Jorge Perdomo. Al primero, Moreno lo ha acusado de haber beneficiado con un contrato a Francisco Ricaurte, y al segundo de haber influido en un proceso que se adelantaba en contra del senador Álvaro Ashton.



El abogado Gerardo Torres, socio de de Moreno y el ex ministro de Protección Social, Diego Palacio, quien aseguró que Moreno le ofreció los servicios del Cartel de la Toga.

