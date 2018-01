Directiva de Supremo panameño se mantendrá en espera de nuevos magistrados

La Corte Suprema de Justicia de Panamá informó hoy de que su junta directiva, que preside José Ayú Prado, se mantendrá durante el mes de enero porque los nuevos magistrados que debían tomar posesión no lo han hecho por estar pendientes de ratificación en el Parlamento panameño.

El asunto fue decidido durante una reunión extraordinaria del pleno de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en cumplimiento del artículo 74 del Código Judicial que establece que el presidente y vicepresidente de esta corporación de justicia serán elegidos por mayoría de votos.

La Secretaría General de la CSJ indicó que los magistrados que debían iniciar su período en esta corporación de justicia "no han tomado posesión del cargo y no se encuentran presentes, por lo que no se cumplen todos los requerimientos para llamar a la elección de la junta directiva para el bienio 2018-2019".

"En tales circunstancias, y en atención a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Judicial, los Magistrados que integran la junta directiva deben permanecer en sus cargos durante el mes de enero de este año", señala un comunicado el Órgano Judicial (OJ).

Añade que "la composición y el funcionamiento del pleno y de sus salas se mantendrán y se llevará a cabo de manera ininterrumpida".

La designación del Órgano Ejecutivo de las abogadas Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleyka Moore como magistradas de la Sala Primera Civil y de la Sala Segunda Penal, respectivamente, de la CSJ, será retomada nuevamente mañana en primer debate por la comisión legislativa de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento).

Tovar y Moore, así como tres magistrados suplentes, fueron designadas por el presidente del país, Juan Carlos Varela, y su consejo de ministros.

Ambas magistradas debieron ser ratificadas en las sesiones extraordinarias a las que Varela convocó a la AN del 20 al 31 de diciembre pasado, pero el proceso se estancó en la comisión y no llegó al pleno legislativo para su discusión en segundo y tercer debate.

Para lograr la ratificación de Zarak y Moore, el Gobierno necesita el voto de al menos 36 de los 71 diputados que integran la Asamblea Nacional.

El gobernante Partido Panameñista (PPa) tiene 16 diputados, más un aliado del Partido Popular (PP), por lo que necesita de votos de los opositores Partido Revolucionario Democrático (PRD), con 26 diputados; de Cambio Democrático (CD), con 25 legisladores; del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), que tiene dos o de la única independiente Ana Matilde Gómez.

Tanto el PRD como CD han reiterado que votarán en contra de la ratificación de Tovar por considerarla afín al PPa, y de Moore por supuestamente sesgar sus investigaciones como Fiscal Especial Anticorrupción en el caso Odebrecht.

Comentarios