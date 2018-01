Oposición pide a Varela que presente pruebas de existencia de narcopolítica

El opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Panamá exigió hoy al presidente Juan Carlos Varela presentar las pruebas de funcionarios vinculados a "la narcopolítica", que señaló durante un discurso de su gestión ante la Asamblea Nacional (AN-Parlamento).

El secretario general del PRD, el diputado Pedro Miguel González, en conjunto con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el mayor órgano directivo del partido, indicó que el mandatario actuó de forma irresponsable ante los señalamientos de que existe una narcopolítca vinculante a la corrupción.

"Varela actuó de manera irresponsable, empañando la imagen del país de manera generalizada, no es la primera vez que lo hace, pareciera una maniobra de intimidación, pero al final no se sabe en contra de quién, porque no hace los señalamientos directos", reclamó el diputado opositor.

González señaló que si existen evidencias o elementos que vinculen a políticos o sociedad civil con ese tipo de prácticas, Varela o cualquier funcionario está en la obligación de presentar denuncias en las instancias correspondientes.

Además, el diputado hizo un llamado a la bancada del también opositor Cambio Democrático (CD) para consolidar un "Frente de Resistencia" contra las supuestas intenciones del mandatario panameño de imponer la ratificación de dos magistradas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Si los diputados de CD se mantienen en su posición de no votar para ratificar a las magistradas para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pudiéramos estar al frente al nacimiento de una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, en la que el gobernante Partido Panameñista quedaría en minoría", señaló.

La Comisión de Credenciales del Parlamento reanuda mañana miércoles el período de consulta para la ratificación, en sesiones ordinarias, de las abogadas Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleyka Moore como magistradas de la Sala Primera Civil y de la Sala Segunda Penal del Supremo panameño, respectivamente.

En cuanto a los avances de infraestructura y de crecimiento económico dados por Varela durante la instalación de la segunda legislatura del cuarto período de sesiones ordinarias de la Asamblea, González lo tildó de "contradictorio".

Sostuvo que sobran los señalamientos públicos de su vinculación con los dineros recibidos de la constructora brasileña Odebrecht en lo que fue las donaciones para su campaña en el 2009.

"El principal contratista del Estado fue la empresa Odebrecht, quien fue el principal donante de campaña de Varela", dijo el diputado.

En noviembre del año pasado el gobernante panameño reconoció que durante su campaña por la Vicepresidencia del país, en 2009, recibió aportes de Odebrecht, aunque recalcó que las donaciones políticas "no son sobornos" ni constituyen un delito.

En ese entonces sostuvo que su Gobierno, que comenzó en julio de 2014 para un período de 5 años, "ha licitado 10.000 millones de dólares" en proyectos de infraestructura, de los cuales la constructora brasileña "tendrá ni el 1 % de lo licitado".

Más de 60 personas están imputadas en Panamá por el caso de los sobornos de Odebrecht. Se trata de exministros del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), de dos de sus hijos, que tiene orden de búsqueda y captura internacional, además de empresarios y particulares.

Odebrecht llegó a Panamá en 2006, tiene unos 8.000 trabajadores, es la principal contratista del Estado panameño y actualmente ejecuta obras que superan los 3.000 millones de dólares.

