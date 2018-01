El paraguayo Víctor Ayala refuerza al Barcelona

El centrocampista paraguayo Víctor Ayala llegó hoy a Guayaquil y fue presentado como refuerzo del Barcelona para el próximo campeonato ecuatoriano y la Copa Sudamericana de 2018.

"Tras cuatro meses difíciles que me tocó vivir, se me presentó esta oportunidad para vincularme a un gran equipo, donde he encontrado el cariño de sus aficionados a través de las redes sociales desde el momento que se enteraron de mi contratación", señaló Ayala luego de su presentación.

El volante de 30 años militó hasta mayo pasado en el Al Nassr, de Arabia Saudí, por lo que se mostró ansioso por empezar la pretemporada. "Quiero alcanzar el nivel deseado para brindarle lo mejor de mí al equipo en retribución al cariño mostrado", señaló Ayala.

Además del jugador paraguayo, los directivos presentaron como nuevos refuerzos del equipo a los ecuatorianos Jean Carlos Montaño, Steben Zamora y Jonathan Betancourt.

"Faltan detalles por definir la contratación de otros refuerzos para la actual temporada, esperamos informarles en las próximas horas o días del cierre de esas negociaciones", precisó José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona.

Entre las nuevas contrataciones que se presume en Guayaquil que podría sumar Barcelona para el torneo local y la Sudamericana, suenan el argentino Juan Ignacio Dinenno y los ecuatorianos Michael Arroyo y Kevin Mercado.

Cevallos indicó que es probable de que el goleador del equipo en el torneo local y la Copa Libertadores de 2017, el uruguayo Jonathan Alvez, sea trasferido al fútbol del exterior.

"Alvez nos ha pedido la oportunidad para salir al fútbol extranjero y estamos a punto de concretar esa opción que, de concretarse, nos dará la posibilidad de vincular a nuevos refuerzos para el equipo", añadió Cevallos.

Bajo la dirección técnica del uruguayo Guillermo Almada, Barcelona desarrollará la pretemporada en Estados Unidos, pensando en el torneo local y el debut en la Sudamericana contra el paraguayo General Díaz, el próximo 20 de febrero.

