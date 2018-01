Aquí no se sabe, no veo más allá de seis meses para definir mi futuro: Zidane

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, habló sobre su futuro y reconoció que en este club nunca se sabe cuánto tiempo puede permanecer un técnico en el banquillo y reconoció que no piensa más allá de los próximos seis meses que restan de temporada.

"La pena es que aquí no se sabe. Voy a intentar acabar la temporada de la mejor manera. Tenemos muchas posibilidades de ganar otra vez. Es lo que me anima. No veo más allá de los seis meses que tengo por delante", dijo Zidane.

Asimismo, reconoció que aunque haya ganado muchos títulos desde que llegó al Real Madrid, siempre tiene más ganas de conseguir más trofeos porque "el apetito viene" cuanto más "comen" en el club.

"Cuantas más victorias, más queremos y no nos cansamos de ganar. Estando en el Real Madrid podemos tratar de remontar ante las dificultades. Voy a empezar mi tercer año y pase lo que pase a final de temporada habrán pasado dos y medio. En junio veremos lo que pasa y en los próximos seis meses tendré la energía necesaria", apuntó.

Además, también habló sobre el mercado de fichajes de invierno y reconoció que este martes se reunió con el presidente Florentino Pérez para hablar sobre ese tema. Del encuentro entre ambos, desveló que pidió al máximo mandatario madridista que no salga ninguno de los jugadores de la actual plantilla.

"Hablamos de todo, pudimos hablar también de los refuerzos. Hoy en día, no va a haber fichajes. Luego puede pasar de todo hasta el 31. Puede que venga alguien. Lo que no quiero es que salga algún jugador de la plantilla. Al inicio de temporada, un entrenador monta su plantilla. Yo estoy contento con ella pase lo que pase. Vamos a pelear juntos hasta el final. Hasta el 31 veremos".

Zidane insistió en que "peleará" con los jugadores que tiene en estos momentos para disputar los tres títulos que aún puede conseguir, aunque dejó claro que hasta el 31 de enero el club puede hacer algún fichaje.

"Eso es así y todo puede ocurrir. Estoy muy satisfecho con mi plantilla, eso es lo importante pase lo que pase. Es verdad que puede pasar de todo. He creado esta plantilla y asumo todo lo que hice. Seguimos vivos en las tres competiciones, lo digo con fuerza y determinación. En junio veremos lo que pasa, pero ahora mismo estamos aquí presente".

Por último, dijo que no le gusta hablar de jugadores que no están en el Real Madrid y no quiso opinar sobre la posible llegada al club blanco del portero del Athletic Kepa Arrizabalaga.

"Con todo el respeto, no es jugador del Real Madrid. Pienso en mis jugadores y en mis porteros. Es lo único que puedo contestar", concluyó.

Mañana el Real Madrid visitará al Numancia por los octavos de final de la Copa del Rey desde las 3:00 de la tarde hora colombiana.

