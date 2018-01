Mexicano Daniel Vargas se apunta para ganar el maratón en Barranquilla 2018

El mexicano Daniel Vargas aseguró hoy que luego de resolver un padecimiento de calambres recurrente llegará el próximo verano a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 con todo para ganar la prueba de maratón.

"El fantasma de los calambres me castigó desde el 2008 y me echó a perder muchas competencias; el año pasado hice un trabajo de fortalecimiento con pesas de los músculos femorales y así resolví el problema", dijo a Efe el atleta de 33 años.

Vargas, originario de León, en el centro de México, ganó en diciembre pasado el maratón de Mexicali con un registro de 2h 14:45 y así aseguró su clasificación para la justa regional de Barranquilla que arrancará el 19 de julio.

"Será una competencia con calor y humedad y yo suelo responder bien en esas condiciones. En el 2014 en Veracruz, quedé en bronce en mi país al ser superado por el cubano Richer Pérez y el guatemalteco Amado García, tengo la espina clavada y espero quitármela", señaló.

Aunque ha sido de los mejores maratonistas mexicanos en la presente década, los problemas con los calambres mermaron el rendimiento de Vargas, que en el 2014 iba a un ritmo para ganar con 2h 12 el maratón de Torreón pero debió parar varias veces después del kilómetro 34 y dejó ir una ventaja de más de un minuto sobre el keniano Stephen Mburi, quien lo rebasó en los finales.

"Iba a ganar ese maratón y se me fue. Desde 2008 solo en cuatro o cinco batallas me libré del fantasma. Ahora todo cambió, me sentí fuerte en Mexicali y antes logré mi mejor tiempo en un medio maratón en sueño mexicano, 1h 03:39 en Monterrey", dijo.

Según el corredor, la prueba de 42 kilómetros 195 metros es como la vida; si uno anda con prisa suele pagarlo al final y deberá ser inteligente en Barranquilla donde el maratón será más estratégico que rápido.

"La idea es hacer la segunda mitad más veloz, eso es difícil de lograr porque a veces la adrenalina lo lleva a uno a empezar rápido, pero con paciencia lo conseguiré", señaló Vargas, con un registro personal de 2h 13:06 cuando quedó tercero en Torreón 2012.

Para aclimatarse al calor y la humedad, Vargas se entrenará algunas semanas en el estadio de Veracruz, en el oriente de México, donde mismo trabajó antes de competir en los Juegos Olímpicos de Río en los cuales tuvo problemas físicos y concluyó en el lugar 54.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla serán de los más peleados de la historia. Colombia, el país de más crecimiento en la región en los últimos años, llegará con varios deportistas entre los mejores del mundo y protagonizará con Cuba y México una dura lucha por el primer lugar del medallero.

Comentarios