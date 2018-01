Gobernador de Florida asegura que Trump está "comprometido" con Puerto Rico

El gobernador de Florida, Rick Scott, dijo hoy que el presidente Donald Trump está "absolutamente comprometido en resolver las cosas en Puerto Rico" y ratificó su propio compromiso de ayudar a la isla y a los boricuas llegados a este estado tras el huracán María, que suman ya casi 300.000.

Scott aseguró que en un almuerzo con el presidente hace dos días ambos coincidieron en que Puerto Rico "todavía necesita ayuda" y trataron el hecho de que Florida sea el único estado de EE.UU. con un acuerdo para recibir a los damnificados por el huracán María.

El gobernador encabezó hoy en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, una mesa redonda con representantes comunitarios, empresarios y organizaciones civiles para informar de lo que su administración está realizando para los desplazados por el huracán que tocó tierra el pasado 20 de septiembre y dejó al menos 54 muertos en la isla.

"Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a la gente a encontrar un trabajo, un alojamiento, una escuela. Todo para que estas familias vuelvan a la normalidad aquí en Florida", afirmó.

El éxodo de puertorriqueños a Florida se cifra en 300.000 personas, un número que el gobernador estima que se va a incrementar.

Asimismo, Scott aseguró que quiere visitar otra vez la isla "si con ello es útil al gobernador de Puerto Rico", Ricardo Roselló, del que dijo que "está trabajando muy duro para que la economía funcione otra vez".

Scott, que ha visitado en dos ocasiones el estado libre asociado de EE.UU., la última vez el pasado 3 de noviembre, aseguró que Florida continuará ofreciendo servicios de asesoramiento, recursos educativos, servicios de colocación laboral, asistencia médica o ayudas para obtener licencias de vivienda y de conducir a los puertorriqueños.

Preguntado por una puertorriqueña sobre por qué Florida debe invertir sus recursos en Puerto Rico, Scott aseguró que él no es parte del Gobierno federal "pero que puede hacer algo como representante de su estado", y que "no es cuestión de política, si no de ayudar a individuos".

Adriana Ribera, presidenta de Comunidad Activa Puertorriqueña, una asociación del sur de Florida para la integración política de los boricuas, aseguró a Efe que "la crisis no ha pasado y que hay gente durmiendo debajo de casas y entre basura".

"Creo que Florida está haciendo bastantes cosas para nuestra comunidad, pero es algo mucho más grande que el Gobernador de un estado. Es algo federal y el Congreso y el presidente tienen que ponerse las pilas", dijo.

Por su parte, Margarita Morales, empresaria boricua residente en Florida, declaró que los esfuerzos de empresas como la suya, que enviaron comida y agua en un primer estado de emergencia, se centran ahora en integrar a la gente que ya se ha desplazado hasta Florida.

"La isla tiene su gobierno y sus recursos locales y lo que queremos es ayudar, no hacer el trabajo que ellos tienen que hacer. Hay áreas que todavía no tienen luz. No se puede vivir así. Falta mucha ayuda", dijo a Efe Morales.

