El primer bebé neoyorquino de 2018 es de padres bangladeshíes

El primer bebé neoyorquino de 2018 es una niña de padres bangladeshíes, que nació en el multiétnico distrito de Queens y se ha convertido en un icono de la diversidad de la ciudad, donde viven más de 3,2 millones de inmigrantes.

La pequeña Kazi Ariana nació este lunes a las 00.01 hora local (05.01 GMT) tras un parto de 30 horas, convirtiéndose en un "milagro" de Año Nuevo para su madre, que se recupera en el hospital de Flushing, según informó el diario New York Post.

Los padres de la bebé son Imran Nazir, de 28 años, que combina su oficio de taxista con estudios en la universidad de York, y Tania Shirin, de 25 años y que llegó a Estados Unidos a principios del año pasado, por lo que su inglés aún es "limitado".

Ambos comparten nacionalidad con Akayed Ullah, el bangladeshí que el pasado 11 de diciembre perpetró un atentado sin víctimas en la principal estación de autobuses de Nueva York, menos de dos meses después de otro ataque yihadista en Manhattan que dejó ocho muertos.

Si bien el presidente Donald Trump urgió a cambiar el sistema de de visados tras los atentados, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, defendió este lunes el papel de los inmigrantes y dijo que la discriminación es "simplemente anti-estadounidenses" y una "violación" de lo que son los neoyorquinos.

El alumbramiento de la bebé no fue sencillo, ya que se le dio medicación a la madre para inducir el parto, pero solo consiguió dilatar 4 centímetros y no los 10 necesarios para el parto natural, según el New York Post.

Cuando ya se estaba preparando todo para la cesárea, Shirin consiguió dilatar los 10 centímetros. Eran las 23.40 hora local (04.40 GMT) del 31 de diciembre y solo faltaban veinte minutos para el Año Nuevo.

A las 00.01 hora local nació Kazi Ariana, entre multitud de aplausos de los doctores, las enfermeras y el resto del equipo médico, que acudió en masa para celebrar entre vítores el alumbramiento.

Comentarios