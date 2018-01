"Inside The Wave", de Helen Dunmore, gana el premio británico Costa de poesía

La escritora británica Helen Dunmore, fallecida el pasado junio a los 64 años, ha ganado póstumamente el premio literario Costa en la categoría de poesía, por su colección "Inside The Wave", informó hoy la organización.

Los jueces calificaron la obra, que explora el umbral entre la vida y la muerte, de "impresionante", y resaltan su "elocuente lirismo".

El libro competirá con otros cuatro títulos ganadores en otras categorías por el premio Libro Costa del Año, que se entregará el 30 de enero en un acto en Londres.

Otra de las obras a concurso es "Eleonor Oliphant Is Completely Fine", de la escritora escocesa debutante Gail Honeyman, que ganó el premio Costa a la mejor primera novela y que es actualmente favorita en las casas de apuestas.

"In The Days Of Rain", de Rebecca Stott, que obtuvo el premio a la mejor biografía, compite también para el máximo galardón, junto con "Reservoir 13", de Jon McGregor, ganadora en la categoría de mejor novela.

La otra obra que compite en esta edición es "The Explorer", de Katherine Rundell, que se hizo con el premio Costa al mejor libro infantil.

Los premios de literatura Costa está abiertos a todos los autores del Reino Unido y de la república de Irlanda por una obra escrita en el año precedente, en este caso 2017.

Los ganadores de cada una de las cinco categorías reciben 5.000 libras (6.750 dólares), y además el ganador del premio absoluto se lleva 25.000 libras (33.754 dólares) adicionales.

El premio Costa al mejor libro del año 2016 lo ganó Sebastian Barry con "Days Without End".

Comentarios