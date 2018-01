¡Adiós Soltería! Paris Hilton dijo que sí

Desde que se confirmara públicamente su romance el pasado mes de febrero, la relación de Paris Hilton con el actor Chris Zylka se ha consolidado a una velocidad de vértigo -no en vano la pareja se mudó a vivir junta tras su primera cita-, por lo que, aunque precoz, el anuncio de que ambos se han comprometido no resulta demasiado sorprendente.



Así lo ha hecho saber la rubia heredera en unas declaraciones a la revista People en las que ha confirmado, sin disimular su alegría, que su novio le planteó la gran pregunta durante sus recientes vacaciones navideñas en Aspen, Colorado.



"Estoy muy emocionada de estar comprometida con el amor de mi vida y con mi mejor amigo. Nunca antes me había sentido tan feliz, segura y querida. Es el hombre perfecto para mí, en todos los sentidos, y me ha demostrado que los cuentos de hadas se hacen realidad. Me emocioné mucho y me pilló completamente por sorpresa; le dije que sí inmediatamente", asegura la DJ, que no ha podido resistirse a presumir aunque sea de pasada de la impresionante joya con la que le ha pedido matrimonio el intérprete. "El anillo era precioso y yo no podía parar de temblar mientras me lo ponía. Es el anillo más bonito que he visto nunca".

Por su parte, Chris -que hace unos meses se tatuó el nombre de su prometida como regalo de aniversario- ha alegado que él es el verdadero afortunado por conseguir convencer a alguien tan maravilloso como Paris de que se convierta en su esposa.



"Es la mujer más hermosa e increíble que hay, por dentro y por fuera. Soy el hombre con más suerte del mundo por ir a casarme con la chica de mis sueños. Me muero de ganas de pasar el resto de nuestras vidas juntos", apunta él.



Lo cierto es que desde hace meses Paris ya no ocultaba su intención de sentar cabeza con el actor, atreviéndose incluso a mencionar la posibilidad de tener hijos juntos en un futuro no muy lejano.



"Cuando yo trabajo como DJ en Amnesia, Chris viaja a Ibiza para estar conmigo. Después de nuestra primera cita nos fuimos a vivir juntos y nunca más hemos vuelto a pasar más de tres horas separados", explicaba la socialité en una entrevista a Closer. "Me siento la chica más afortunada del mundo. Le quiero muchísimo. Vamos a formar una familia maravillosa juntos y tendremos niños muy pronto, eso seguro".

