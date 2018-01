En un equipo como Millonarios la ideología es conseguir títulos: Santiago Montoya

En diálogo con el Noticiero Deportivo de Caracol Radio, Santiago Montoya, jugador que se encuentra a puertas de cerrar su vinculación con Millonarios, mostró su felicidad por llegar al club bogotano.

"Me pone muy contento la negociación con Millonarios, es un reto para mi carrera", señaló Montoya, quien llegará a Bogotá procedente del Deportes Tolima. "Es un equipo que tiene sed y ganas de gloria", continuó.

El futbolista señaló que debe presentarse primero con su anterior equipo, para llegar luego a la capital del país. "El cuatro de enero me presentaré en Ibagué, y si todo se da estaré en el inicio de temporada con Millonarios".

A nivel personal, el deportista se destacó como talentoso y habilidoso. "Soy un jugador inteligente, que le gusta ir hacia adelante; soy un '10' moderno".

El volante se mostró totalmente empapado de lo que es el cuadro azul, vigente campeón de Colombia, no solo describió su estilo de juego, sino que aseguró que su padre lo contactó una vez se llevó a cabo el sorteo de la Libertadores. "Mi padre me escribió y me comentó que era un gran grupo el que le tocaba al equipo".

Millonarios y Tolima ya sellaron un acuerdo económico por el jugador, quien sería adquirido en un 80% por el cuadro bogotano; el volante Rafael Carrascal también entraría en la negociación, pasando a pertenecer al cuadro 'Vinotinto y oro'.

