La adolescente palestina que provocó a soldados israelíes acusada de agresión

Un tribunal militar acusa hoy a Ahed Tamimi, de 16 años, de agresión por el incidente sucedido hace un mes en el que fue filmada, junto a su madre y prima, abofeteando a soldados en su pueblo cisjordano, Nabi Saleh.

Ahed fue acusada de doce cargos diferentes, entre ellos agresión agravada, obstaculizar a un soldado en su cumplimiento del deber, incitación, y lanzamiento de piedras, no sólo relativos al incidente del pasado 15 de diciembre, sino también a otras cinco escaramuzas con soldados, según informó el diario "The Times of Israel".

La madre de la adolescente, Nariman, ha sido acusada de estar involucrada en dos ataques, el del vídeo y otro más, y de incitación, por haber emitido en vivo por Facebook las imágenes en las que las mujeres provocaban a los dos soldados apostados en la casa de los Tamimi, informó el periódico "Haaretz".

El abogado militar general solicitó que madre e hija permanezcan arrestadas hasta que concluyan los procesos contra ellas.

Los Tamimi son una conocida familia de activistas de Nabi Saleh, donde hace años se llevan a cabo manifestaciones semanales en contra de la ocupación israelí.

Durante una protesta hace un mes, según una portavoz militar, unas 200 personas se enfrentaron a los soldados y lanzaron piedras desde una casa, "con el consentimiento de la familia"; después de que las tropas expulsaran a los manifestantes, algunos permanecieron en la entrada, momento en el que se produjo el incidente grabado en vídeo.

En las imágenes se ve cómo Ahed, que va acompañada por su prima Nur, grita, empuja y golpea con manos y pies a dos soldados mientras les dice que se vayan; éstos se acaban alejando sin reaccionar.

